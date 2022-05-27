Manisa Büyükşehir badmintonda harika

MANİSA Büyükşehir Belediyespor Badminton Erkek Takımı, Uşak'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Grup müsabakalarında grup birincisi oldu. Ali Hamza Doğan, Burak Sağlam ve Hamdi Alptuğ Çelikoğlu' ndan oluşan yeşil-beyazlı kulübün badminton erkek takımı, turnuvayı başarılı bir şekilde tamamlayarak, 19-22 Haziran tarihleri arasında Afyon'da gerçekleştirilecek olan çeyrek finallere katılmaya hak kazandı. Yönetim kurulu üyesi Onur Baylan, sporcuları tebrik ederek, başarıların devamını diledi. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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