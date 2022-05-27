Şampiyonun altyapısına akın

TBL'DE şampiyon olarak tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne adını yazdıran Manisa Büyükşehir Belediyespor'un altyapı seçmelerine büyük ilgi var. Sezonu çifte kupayla tamamlayan Manisa BŞB'nin Tarık Almış Spor Salonu'nda gerçekleştirilen altyapı seçmelerine girebilmek için 150 sporcu adayı ter döktü. Manisa'da basketbolun sevilmesi ve tanınırlığının artırılmasında büyük rol oynayan kulübün çatısı altına girebilmek için minik yetenekler tatlı bir rekabet içine girdi. 5 yıldır büyük emekler verilen oluşum ile devler arenasına doğrudan yükselme başarısı gösterilirken, 2006 ile 2012 doğumlu çocuklar arasında yapılan seçmelere aileler de büyük ilgi gösterdi. Basketbol şube sorumlusu Bora Çaylan'ın da takip ettiği seçmelerde görülen olumlu hava, A takımın Süper Lig'e yükselme başarısının tüm Manisa şehrine farklı bir hava kattığını da açıkça ortaya koydu. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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