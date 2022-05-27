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Türkiye Kupası Sivasspor’un

Ziraat Türkiye Kupası’nda finalde Kayseri ekibini yenen Yiğido, kupayı müzesine götürdü. Kırmızı-beyazlıları zafere götüren golleri Appindangoye, Gradel ve Konate attı

27.5.2022

Türkiye Kupası Sivasspor’un
60. Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Sivasspor, Kayserispor'u mağlup ederek kupaya uzandı: 3-2. 33. dakikada Uğur Çiftçi meşin yuvarlağı kafa ile uzaklaştırdı. Dönen topu alan Ramazan Civelek ağlarla buluşturdu: 1-0. 60'ta Gradel'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Yatabare meşin yuvarlağı kafayla indirdi. Kale önünde topla buluşan Appindangoye'nin kaleci Lung ile karşı karşıya kalıp yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-1 Normal süre 1-1 sona erdi. 95'te Fajr'ın pasında sol taraftan defansın arkasına sarkan Gradel'in ceza sahası içine girip sağ uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2. 107'de Hosseini'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen İlhan kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2. 113'te Fajr'ın ara pasında ceza sahası içi sağında topu alan Kayode bekletmeden topu içeriye aktardı. Kale önünde Konate skoru belirledi: 2-3.
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