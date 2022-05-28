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Haberler Spor Galatasaray’dan Efes’e tarihi fark

Galatasaray’dan Efes’e tarihi fark

28.5.2022

Galatasaray’dan Efes’e tarihi fark
ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final ilk maçında Galatasaray Nef, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i tarihi bir skorla 35 sayı farkla 105-70 yenerek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Nef, ilk periyodu devreyi de 43-34 üstün kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısına çok iyi başlayan Galatasaray Nef, skor üretmekte zorlanan Anadolu Efes karşısında son periyoda da 79-51 önde girdi. Üstün performansını sürdüren Galatasaray Nef müsabakadan 105-70 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede ikinci maç, yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde 29 Mayıs Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
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