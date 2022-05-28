G.Saray’dan Larin atağı

Süper Lig'de en kötü dönemini geçiren Galatasaray'da, 11 Haziran'da gerçekleşecek olan genel kurul öncesi transfer çalışmaları da devam ediyor. Aslan'da Burak Elmas yönetimi, Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin'in peşine düştü. Sarı-kırmızılılar, Kartal ile sözleşmesi sona eren Kanadalı golcüyü transfer etmek istiyor. 27 yaşındaki futbolcunun menajeri ile bağlantıya geçen kurmaylar, Larin'in maliyetini araştırdı. Beşiktaş ile pazarlığında yıllık 2 milyon Euro'dan aşağıya inmeyen yıldız için G.Saray tüm şartları zorlayacak. Trabzonspor'un da temasta olduğu bilinen futbolcunun Kanada Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da mücadele edecek olması nedeniyle, sarı-kırmızılı yönetim elini çabuk tutmak istiyor.

TORRENT: "KİMSEYİ KANDIRMADIM!

G.SARAY'DA geleceği belirsiz olan teknik direktör Domenec Torrent, dün önemli açıklamalarda bulundu. Henüz göreve gelmeden kendisi ve ekibinin linç edildiğini söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Şampiyon oluruz diye kimseyi kandırmadım" dedi. Torrent, "Taraftarın takımıyla gurur duyacağının sözünü verebilirim. Florya'ya geldiğimde içi bomboştu. Bilgisayar programları yoktu, yerlerde eşyalar, ortada çıkarılıp bırakılmış kablolar vardı. Biz gönderilirsek Florya'yı bulduğumuz gibi bırakmayacağız" dedi.