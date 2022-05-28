Mesut Cuma namazını Cakarta’da kıldı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, iş birliği anlaşması yapmak üzere bulunduğu Endonezya'nın başkenti Cakarta'da cuma namazı kıldı. Endonezya Turizm Bakanlığı'nın, ülkenin turizmini uluslararası arenada tanıtmak için anlaştığı Mesut Özil, Cakarta'nın sembollerinden İstiklal Camisi'ni ziyaret etti.

Camide cuma namazı kılan tecrübeli futbolcu, ziyareti sırasında İstiklal Camisi Büyük İmamı Nasaruddin Umar ve Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Aşkın Asan ile bir araya geldi. Halkın büyük ilgi gösterdiği tecrübeli futbolcu, Nasaruddin Umar'a Fenerbahçe forması hediye etti. Kendi markasının ürünlerinin üretildiği fabrikayı ziyaret eden ve Bali United Kulübü yetkilileriyle bir araya gelen Mesut Özil, Gelaro Bung Karno Stadı'nda ise gençler için düzenlenen futbol eğitimine katıldı. Mesut Özil'in M10 markası, Endonezya'da 100 milyon dolarlık ticari ve sponsorluk anlaşmaları imzaladı.