Milli Takım kapısı açık

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Takımın son durumu ile ilgili bilgiler veren Kuntz, "Şu anda 2024 Avrupa Şampiyonası sayfasını açtık. Yusuf, Abdülkadir, Ersin, Abdülkerim ve Umut Bozok sakatlıkları nedeniyle aramızda yok. Bunun dışında Ferdi aramıza katıldı. Ferdi gibi aramızda olan Eren Elmalı ve Thiago Çukur var. Mehmetcan Aydın ile Zeki Amdouni ile iletişime geçtik" dedi. ,

KADRO SEÇİMİ AÇIKLAMASI

Kuntz kadro seçimi ile ilgili eleştiriler üzerine şöyle konuştu: "İthamların ifade ediliş biçimleri beni mutlu etmedi. Orkun Kökçü, Konferans Ligi'nde finalde oynadı. Hakan, Doğukan ve Salih var. Burası oldukça çok sayıda olduğumuz mevkii. İrfan Can ve Emre Mor'un mevkilerinde de oyuncular var. Bunu Emre Mor'un üzerinden yürütmek istemem. Bu genç oyuncu için Milli Takım kapısını açık tutmak istiyorum."