Sivasspor bayramı

Demir Grup Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupayı kazanması kentte büyük coşku yarattı. Kupa sınavının ardından taraftarlar kent meydanında taraftarlar meşaleler yakarak kupa sevinci yaşadı. Sivas Belediyesi'nin organizasyonuyla 200 otobüsle geldikleri İstanbul'daki kupa finalinde takımlarını yalnız bırakmayan kırmızıbeyazlı taraftarlar, aynı otobüslerle kente döndü.

Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda otobüslerden inen taraftarlar, meşaleler yakarak takımları lehine tezahüratlarda bulundu. Taratfarlar ayrıca İnönü Bulvarı üzerinde yürüyüş yaparak takımları lehine slogan attı. Taraftarlar daha sonra tekrar otobüslere binerek tezahüratlar eşliğinde şehir turu yaptı. Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, 21 yıllık teknik direktörlük kariyerinde bir ilki yaşadı. Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş ile sayısız kupa kazanan Çalımbay, 21 yıllık teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını 59 yaşında memleketinin takımıyla kazandı.