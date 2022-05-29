Bodrumspor tarihi finalde

SPOR Toto Birinci Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın bugün belli olacağı TFF 2. Lig Play-Off finalinde Bodrumspor ile Bursa temsilcisi Teco Karacabey Belediyespor İzmir'de karşılaşıyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Karşılaşmanın biletleri 80 TL olarak belirlenirken, Bodrumsporlu taraftarlar maçı numaralı tribünden, Karacabeyli futbolseverler ise maratondan izleyecek. Karşılaşmada kazanan ekip yeni sezonda tarihinde ilk kez Spor Toto Birinci Lig'de mücadele etmeyi başaracak.

BODRUM SEVİNMEK İSTİYOR

Tek karşılaşma üzerinden oynanacak finalin 90 dakikası berabere tamamlanırsa uzatma dakikaları onda da eşitlik bozulmazsa kazanan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. Bodrumspor kazanarak tarihe geçip sevinmek istiyor.