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Haberler Spor Denizli’de başkan Uz maddi destek arıyor

Denizli’de başkan Uz maddi destek arıyor

29.5.2022

SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalmayı başaran Denizlispor'da, başkan Mehmet Uz ve kurmayları yeni sezon öncesi sponsor ve kaynak arayışına hız verdi. İstanbul'da sponsorluk görüşmelerine başlayan başkan Uz'un, teknik direktör Mesut Bakkal'la hafta içinde bir görüşme yapacağı ve yeni sezon planlamasına başlayacağı öğrenildi. İlk planda yaklaşık 20 milyon TL civarında bir rakam gerektiğini belirten başkan Uz, "Son günlerde destek alma konusunda yaptığım görüşmeler istediğimiz şekilde sonuçlanmadı. Ama pes etmeyeceğiz. Arayışlarımız sürüyor. 5 Ağustos'ta yeni sezon başlayacak ve bu takımın 25 Haziran'da topbaşı yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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