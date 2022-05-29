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Haberler Spor Göztepe'de Di Santo gitti

Göztepe'de Di Santo gitti

Spor Toto Süper Lig'den düşüp yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Göztepe'de Arjantinli golcü Franco Di Santo takımndan ayrıldı.

DHA

29.05.2022, 15:15

Göztepe’de Di Santo gitti

Devre arasında San Lorenzo takımından gelen Di Santo'nun sözleşmesinde, "Takım küme düşerse mukavelesi fesholur" maddesi yer aldığı öğrenildi. Göztepe'nin düşmesi sonucunda Di Santo'nun da sözleşmesi otomatikman sona erdi.

Göztepe formasıyla 15 lig maçına çıkan Di Santo, 999 dakika sahada kalıp 3 kez fileleri sarstı. Göztepe'de Di Santo'nun yanı sıra, Ndiaye, Nowobodo, Burekovic ve Soner de sarı-kırmızılılara veda etmişti. Yönetimin kısa süre içinde kaleci İrfan Can, kaptan Halil ve stoper Atınç'ı da iyi bir bonservis bedeli karşılığında satması bekleniyor.

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