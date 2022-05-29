Karatede 6 altın madalya

Gaziantep'te Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda Eltemur kardeşler Eda Eltemur ve Erman Eltemur'un ardından 4 isim daha altın bir kişi de gümüş madalya almayı başardı. Erkekler kata finalinde Ali Sofuoğlu, İspanya'dan Damian Hugo Quintero Capdevila'yı yenerek altın madalya kazandı. Kadınlar kata finalinde ise Dilan Bozan, İspanyol Sanchez, Jamie Sandra'ya mağlup oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Erkekler kumite 60 kiloda Eray Şamdan, İtalyan Angelo Crescenzo'yu yeni ve şampiyon oldu. Erkekler Kumite 67 kiloda Burak Uygur, Yunan rakibi Dionysios Xenos'u yendi ve altın kazandı. Kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, İtalyan rakibi Perfottto Erminia'yı yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Millilerimiz günü 6 altın bir gümüş madalya ile kapattı.

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