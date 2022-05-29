Manisa FK golcü Eze’ye kanca attı

SPOR Toto 1. Lig'de yeni sezona Süper Lig parolasıyla girmeye hazırlanan Manisa Futbol Kulübü için transferde bomba bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nün de istediği Keçiörengücü'nün 25 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Emeka Friday Eze'yi transfer etmek için görüşmeler yaptığı öğrenildi. Süper Lig'den Konyaspor, 1. Lig'den Samsunspor ile Çaykur Rizespor'la da adı anılan Eze'nin menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren başkan Mevlüt Aktan'ın şartları masaya yatırdığı iddia edildi. Son iki sezondur Başkent ekibinde görev yapan 26 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda 30 lig maçında 2561 dakika görev yaptı, 16 gol attı.

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