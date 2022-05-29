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Şampiyon kardeşler

G.Antep’teki Avrupa Karate Şampiyonası’nda kadın kumite finalinde 68 kiloda Eda Eltemur erkekler kumitede 75 kilo finalinde Erman Eltemur şampiyon oldu

29.5.2022

Şampiyon kardeşler

Gaziantep'te Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'na Eltemur kardeşler damga vurdu, Eda Eltemur ve Erman Eltemur altın madalya alarak göğsümüzü kabarttı. Dün ilk olarak kadın kumite 68 kilo finalinde milli sporcu Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya kazandı. Maçın başında aldığı puanla avantaj yakalayan milli sporcu, müsabakayı 2-0 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

DEVAMINI DA GETİRECEKLER
Eda, "Geçen yıl kıl payı kaçan şampiyonluğu bu yıl kazandım. İnşallah devamı gelecek. Geçen yıl da Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk madalyayı ben kazanmıştım" ifadelerini kullandı. Erkekler kumite 75 kilo finalinde sahne alan milli sporcu Erman Eltemur, İngiltere'den Brandon Brian Wilkins'ı yenerek altın madalya kazandı. Rakibini 3-1 yenen milli sporcu, Avrupa şampiyonu oldu. Erman Eltemur kardeşinin ardından kendisinin de altın madalyayı alması sebebiyle çok mutlu olduğu kaydederek bu başarıyı gelecek müsabakalarda da sürdürmek istediklerini de belirtti.

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