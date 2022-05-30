Bandırma finalde

SPOR Toto Birinci Lig Play-Off Yarı Final rövanş karşılaşmasında Bandırmaspor, Eyüpspor'u 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Bandırma, taraftarı önündeki karşılaşmada coştu. 4. dakikada Bandırmaspor, penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Keny topu ağlara gönderdi: 1-0. 45'te Bandırmaspor'un kullandığı köşe atışında topla buluşan Alpay'ın şutunda top filelerle buluştu: 2-0. 58'de ceza sahası içinde boş durumda topla buluşan Landel meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-0. Bandırmaspor finale kalarak büyük sevinç yaşadı. Bandırma'nın finaldeki rakibi İstanbulspor oldu.