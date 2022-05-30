Bodrum 1. Lig’de

TFF 2. Lig Play-Off finalinde Karacabey Belediyespor ’u Erdem, Samet ve Cenk’in golleriyle mağlup eden Bodrumspor , tarihinde ilk kez Spor Toto Birinci Lig ’e yükseldi

TFF 2. Lig Play-Off Finali'nde Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bodrumspor rakibi Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e çıkmayı başardı. 15'te sağ kanatta topla buluşan Süleyman Güneş'in arka direğe ortasında Samet'in kafası savunmadan döndü. 23'te sağ kanattan savunma arkasına sarkan Üzeyir'in penaltı noktasına çıkardığı topta Süleyman Güneş'in şutunu kaleci Veysel güçlükle kornere çeldi. 30'da Üzeyir'in sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Erdem kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1. 39'da Sergen'in geri pasında araya giren Samet kaleciden sıyrıldıktan sonra topu filelere gönderdi: 0-2. 45+4'te savunmadan seken topu önünde bulan Abdullah'ın şutu az farkla auta çıktı.



CENK MAÇIN SKORUNU İLAN ETTİ

52'de Üzeyir'in ortasında Erdem dokunamadı. 53'te çalımlarla ceza sahasına giren Cenk düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3. 75'te Bekir'in ortasında Berk Nizam'ın kafası yan ağlarda kaldı. Maç 3-0 bitti ve Bodrumspor adını Birinci Lig'e yazdırdı.



■ BERKE ÖZBAY