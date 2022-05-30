Bodrum’da ödül günü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 25 Mayıs'ta başlayan Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın Halikarnas Kupası 1. etabı, Bodrum ilçesinde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.



"BARIŞA YELKEN AÇIYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı himayesindeki organizasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği iş birliğinde Türkiye'nin yanı sıra İspanya, İsviçre, Hollanda, Portekiz, İtalya, Slovenya, Fransa, Almanya, Avusturya, Macaristan, Belarus, Litvanya ve İngiltere'den 40 teknede 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri yarışın Türkiye yelken ve yat sporları için büyük önem taşıdığını belirten İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan olmak üzere bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün hayalleri olan ve uluslararası alanda prestij sahibi bir organizasyon olma noktasına geldik. Biz bu cennet coğrafyada barışa umut olmak, barışa bir ses olmak için yelken açıyoruz ve barışa inanan herkesi yelken basmaya davet ediyoruz" dedi. Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ise, "Ülkemiz uluslararası organizasyonlar cenneti. Sporun fair play ruhunu hep birlikte yaşamak adına kararlı ve bu alanda önemli adımlar atılıyor" diye konuştu.

BAŞKAN'DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajının okunduğu ve Bodrum Karya Çiçekleri ekibinin yöresel halkoyunlarını sunduğu törende ödüller verildi. Yarışın genel klasman birincisi Arçelik Sailing Team Marmaris'ten 21 saat 25 dakikada Bodrum'a ulaşarak Halikarnas Kupası Line Honours Ödülü'nü aldı. IRC 0'da Leshiy, IRC 1'de Wings Of Oz Racing, IRC 2'de Fenerbahçe Doğuş Yelken, IRC 3'te Silverline Cygnus, IRC 4'te Gelecek İçin Yelken Açıyoruz, GEZGİN A'da The Swiss Express Sailors, GEZGİN B'de Orion Yelken ve GEZGİN C'de Taxi Yelken Takımı birinci oldu.