Real Madrid'in Liverpool'u 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi kupasının kaldırmasının yankıları sürerken dünya basını İspanyol ekibinin kalecisi Courtois'i ön plana çıkarttı. Sport, "Courtois ile şampiyon" manşetini atarken Fransızlar'ın spor gazetesi L'equıpe, Real Madrid'in zaferini "Avrupa'nın şampiyonları" manşetiyle verdi. İtalyan basınında Tuttosport, "Real'in ligi" manşetiyle finali duyururken Vinicius'un golünün ve Courtois'nın kurtarışlarının finale damga vurduğunu ifade etti. Portekiz gazetesi A Bola da "Sürreal" (Gerçek dışı) manşetiyle finali okuyucularına duyurdu.



"SENEYE İSTANBUL'DAYIZ"

İngiliz devinin teknik direktörü Jürgen Klopp, dev maçın hemen ardından yaptığı açıklamalarda gelecek sezon İstanbul'da düzenlenecek finale vurgu yaptı. Klopp, önümüzdeki yıl Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final için İstanbul'da olacaklarının altını çizerek konuşan Jürgen Klopp, "Gelecek yıl final nerede? İstanbul'da! Liverpool taraftarlarına sesleniyorum. Otel rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırın. Orada olacağız!" dedi.

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