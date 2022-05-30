Efes kendine geldi

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final ikinci maçında Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i 91-77 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı. Karşılaşmaya iki takımda iyi başlarken ilk çeyrek 21-21 berabere tamamlandı. İkinci çeyreğe iyi başlayan Efes, soyunma odasına 45-37 üstün gitti. Üçüncü periyodun başında Anadolu Efes, Bryant'ın isabetli dış atışıyla 21. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 48-37. Lacivertbeyazlılar, final periyoduna 71-61 önde girdi. Dördüncü ve son çeyrekte savunmada zorlanan Galatasaray Nef karşısında Buğrahan Tuncer ve Larkin ile kritik basketler kaydederek farkı açan Anadolu Efes, karşılaşmadan 91-77 galip ayrıldı. Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede üçüncü maç, Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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