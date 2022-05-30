Karatede Avrupa’yı salladık

Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye rüzgarı esti. Milli karateciler, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası ve Para Karate Avrupa Şampiyonası'nda 7'si altın, 2'si gümüş, 2'si bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanarak şampiyon oldular. Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş'tan oluşan Erkek Kata Milli Takımı, rakibi İspanya karşısında gösterdiği performansla altın madalya aldı.



ZİRVE BİZİM

Damla Su Türemen, Zehra Kaya ve Damla Pelit'ten oluşan Kadın Kata Milli Takımı da Karadağ ekibi ile mücadelesi sonucu bronz madalyaya hak kazandı. Para Karate Avrupa Şampiyonası'nda ise Mürvet Demirtaş gümüş, Oya Ekici de bronz madalya alarak göğsümüzü kabarttı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Avrupa şampiyonu olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

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