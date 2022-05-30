Kouter Slovenya yolcusu

Spor Toto 1. Lig'de ilk sezonunda Play-Off hedefini ıskalayan Manisa Futbol Kulübü'nde yaprak dökümü başlıyor. Siyah-beyazlıların, sezon başında Slovenya 1. Lig ekibi Mura'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Nino Kouter'in ülkesinden gelen teklifi değerlendirmek istediği ve görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Mura formasıyla Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına çıkan, ligde 2 maçta görev aldıktan sonra Manisa FK'ya transfer olan tecrübeli oyuncu, eski takımından gelen teklifi kabul etmeye hazırlanıyor. Manisa FK'yla bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Kouter'in mukavelesinin feshedilmesi için yönetimle görüşmelerini sürdürdüğü gelen haberler arasında. Slovenya'ya dönmesine kesin gözüyle bakılan Kouter'in dışında Manisa FK yönetiminin, Jamaikalı forvet Dever Orgill ile de yollarını ayırması bekleniyor.

SOUSA'NIN BİLETİ KESİLDİ

Manisa FK yönetimi, Portekizli orta saha oyuncusu Andre Sousa'yla yollarını ayırma kararı aldı. Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan sezon başı büyük umutlarla alınan 32 yaşındaki yıldız ismin, performansının bekleninin altında kalması nedeniyle biletinin kesildiği öğrenildi. 1'i kupa, 22'si lig olmak üzere toplam 23 maçın 9'unda ilk 11'de şans bulan Sousa, 841 dakika oynadı, 2 golle skora katkı yaptı, 1 asist yaptı.



■ ÜMİT YÖNEY