Milas Belediyespor transferde tam gaz

Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi ekiplerinden Milas Belediyespor, 2022-2023 sezonu için transfer çalışmalarına devam ediyor. Muğla ekibi, geçtiğimiz sezon Hatayspor ile Efeler Ligi'ne yükselme başarısı gösteren orta oyuncu Tuğberk Sungur'u renklerine bağladı. 2000 doğumlu orta oyuncu kariyerinde; Anadolu Üniversitesi, Halkbank, Akkuş Belediyespor ve son olarak Hatayspor formalarını giydi. Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Milas'ın Efeleri, Shakhtar Soligorsk'tan (Berarus) 1997 doğumlu Rus smaçör Rafael Migel, Fenerbahçe'den 1992 doğumlu pasör Rıfat Erden Çevikel, Niksar Belediyespor'dan 1996 doğumlu libero Oktay Tetik ve Yeni Kızıltepe'den 1995 doğumlu Hamit Yüksel Mandıracı'yı kadrosuna katmıştı.



■ SERVET SARUN

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