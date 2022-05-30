Yalıkavakspor’un İzmir BŞB zaferi

KADINLAR Hentbol Süper Ligi'nde sezonun son haftasında Yalıkavakspor, Ege derbisinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 27-26 mağlup etmeyi başardı, ikinci sıradaki yerini garantiledi. Celal Atik Spor Salonu'ndaki mücadeleye tutuk başlayan Ece Sözmen ile Yeliz Özel'in gollerine engel olamayan mavi-beyazlılar, devreyi 15-13 geride tamamladı. Karşılaşmanın ikinci devresine etkili başlayan Yalıkavakspor, karşılaşmadan 27-26 galip ayrılıp, Avrupa kupaları biletini kaptı. Yasemin Şahin 7, Diğdem Hoşgör ile Fatma Gül Sakızcan 6'şar, Yeliz Yılmaz ile Valeriia Branik 3'er, Buket Yılmaz ve Dos Santos 1'er golle galibiyette önemli rol oynadılar. 22 maçta 19 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Yalıkavakspor, 39 puanla sezonu ikinci sırada kapattı ve yeni sezonda ülkemizi EHF Avrupa Kupası'nda temsil etme hakkı elde etti.



■ SERVET SARUN

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