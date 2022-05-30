  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Yalıkavakspor’un İzmir BŞB zaferi

Yalıkavakspor’un İzmir BŞB zaferi

30.5.2022

Yalıkavakspor’un İzmir BŞB zaferi
KADINLAR Hentbol Süper Ligi'nde sezonun son haftasında Yalıkavakspor, Ege derbisinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 27-26 mağlup etmeyi başardı, ikinci sıradaki yerini garantiledi. Celal Atik Spor Salonu'ndaki mücadeleye tutuk başlayan Ece Sözmen ile Yeliz Özel'in gollerine engel olamayan mavi-beyazlılar, devreyi 15-13 geride tamamladı. Karşılaşmanın ikinci devresine etkili başlayan Yalıkavakspor, karşılaşmadan 27-26 galip ayrılıp, Avrupa kupaları biletini kaptı. Yasemin Şahin 7, Diğdem Hoşgör ile Fatma Gül Sakızcan 6'şar, Yeliz Yılmaz ile Valeriia Branik 3'er, Buket Yılmaz ve Dos Santos 1'er golle galibiyette önemli rol oynadılar. 22 maçta 19 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Yalıkavakspor, 39 puanla sezonu ikinci sırada kapattı ve yeni sezonda ülkemizi EHF Avrupa Kupası'nda temsil etme hakkı elde etti.

■ SERVET SARUN
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA