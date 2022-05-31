Akhisarspor’a kayyum atandı!

TÜRK futbolunun yakın geçmişteki en büyük sürprizlerinden birine imza atıp 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor'un zirvedeki rüyası 4 yılda kabusa çevrildi. 2018'de Süper Kupa'yı da kazanan ve ülkemizi Avrupa Ligi gruplarında temsil eden Ege temsilcisi Akhisarspor bu sezon düştüğü 3. Lig'de kayyum şokuyla karşı karşıya kaldı. Bazı kulüp üyelerinin açtığı dava sonunda Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, mevcut yönetim kuruluna tedbir konulup kayyum atanmasına karar verdi. Kulüp, yeniden üyeliklere açılacak ve ardından da seçime gidecek. Kayyumun süresinin 4 ay olduğu ve genel kurul kararı alınacağı açıklandı.

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