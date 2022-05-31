Altekma’ya aslan pasör

A XA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, dış transferde ilk imzayı son olarak Galatasaray forması giyen pasör Muzaffer Yönet'e attırdı. 4 sezon önce kiralık olarak İzmir temsilcisinde forma giyip, Voleybol Birinci Lig'de Play-Off heyecanı yaşayan Muzaffer, lacivert-beyazlılar ile sözleşme imzaladı. Arkas Spor altyapısından yetişen ve 60 kez milli formayı terleten 25 yaşındaki voleybolcu Solhan Spor'da da görev yaptı. Dün kulüp binasında yapılan imza töreninde kendisini lacivert- beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atan 1.97 boyundaki pasör yeniden İzmir'e döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. Muzaffer, "Daha önce de Altekma'da forma giymiştim. Yuvama geri döndüğüm için mutluyum" diye konuştu.

DİĞER