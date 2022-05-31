Altekma’ya aslan pasör

İzmir ekibi, gelecek sezon transfer çalışmalarında ilk adımı attı. Gelecek sezon iddialı bir takım kurmak isteyen lacivert-beyazlılar, Galatasaraylı Muzaffer Yönet'i kadrosuna dahil etti
31.5.2022
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A XA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, dış transferde ilk imzayı son olarak Galatasaray forması giyen pasör Muzaffer Yönet'e attırdı. 4 sezon önce kiralık olarak İzmir temsilcisinde forma giyip, Voleybol Birinci Lig'de Play-Off heyecanı yaşayan Muzaffer, lacivert-beyazlılar ile sözleşme imzaladı. Arkas Spor altyapısından yetişen ve 60 kez milli formayı terleten 25 yaşındaki voleybolcu Solhan Spor'da da görev yaptı. Dün kulüp binasında yapılan imza töreninde kendisini lacivert- beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atan 1.97 boyundaki pasör yeniden İzmir'e döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. Muzaffer, "Daha önce de Altekma'da forma giymiştim. Yuvama geri döndüğüm için mutluyum" diye konuştu.