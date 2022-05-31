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Haberler Spor Altınordu’da Erdi pazarlığı

Altınordu’da Erdi pazarlığı

Altınordu, Ankaragücü’nden kiraladığı stoper ile yeniden anlaşmak için Süper Lig’e çıkan Başkent ekibiyle sıkı bir pazarlığa hazırlanıyor

31.5.2022

Altınordu’da Erdi pazarlığı

SPOR Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu, geçen sezon devre arasında Ankaragücü'den kiraladığı stoper Erdi Dikmen'le yeniden anlaşmak için Başkent temsilcisi ile sıkı pazarlığa girmeye hazırlanıyor. İzmir ekibinin tecrübeli savunmacı ile devre arasında opsiyonlu anlaşma yaptığı belirtilirken, Erdi'nin bonservisiyle transfer edilmesi için 3 milyon TL ödenmesi gerektiği öğrenildi. Altınordulu kurmaylar, Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nden bu transfer konusunda indirim talep edecek. Başkent temsilcisinde teknik ekibin Erdi konusunda vereceği karar da pazarlıkların seyrini belirleyecek.

3 YADA 4 TRANSFER YAPILACAK
ALTINORDU yönetimi, gidecek oyunculara göre de transfer çalışmalarını sürdürecek. İzmir ekibinin yeni teknik direktörü Ufuk Kahraman, 3 ya da 4 oyuncu alacaklarını belirtti. Yönetim yine Ankaragücü'nden gurbetçi oyuncu Şahverdi Çetin'i de transfer listesine almıştı.

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