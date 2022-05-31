Bodrumspor destanı

Bodrumspor, muhteşem bir başarıya imza atarak Spor Toto 1. Lig'e yükselmenin coşkusunu yaşıyor. 2. Lig Play-Off finalinde Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Bursa temsilcisi Teco Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek adını tarihe kazıyan yeşil-beyazlılar maç bitiminde büyük coşku yaşadı. Kupayı havaya kaldıran futbolcular, "Aşk Bodrum'da yaşanıyor" şarkısıyla stadı inletti. Çeyrek finalde Sivas Belediyespor'u, yarı finalde Bayburt Özel İdarespor'u eleyen ve finalde de Bursa ekibini mağlup eden Bodrumspor, tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'de oynamaya hak kazandı, Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum ve Muğla'nın gururu oldu.

MAÇLAR BODRUM'DA OLACAK

Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, yeni sezonda yapılacak revizyonların ardından iç saha maçlarını Bodrum İlçe Stadı'nda oynamayı hedeflediklerini söyledi. Kulüpte senelerdir başkanlık koltuğunda oturan Karakaya, 1931 yılında kurulan Bodrumspor'un 2016-2017 sezonunda 86 yıl sonra 2. Lig'e çıktığını hatırlatarak, "Şimdi de 90. yılımızda 1. Lig'e yükseldik. Bundan 2 sene önce Bodrumspor A.Ş.'yi kurmuştuk. Belediyemize, Bodrum halkımıza, taraftarımıza, Asi Tayfamıza, herkese teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek Bodrum'un olacak. Maçları Bodrum'da oynayacağız. Bodrum Türkiye'nin göz bebeği, dünyaya açılan en medeni yeridir" dedi. 4500 kapasiteli, zemini suni çim olup, ışıklandırması bulanmayan İlçe Stadı'nın yeni sezon öncesi hızlı bir şekilde revizyona alınıp elektronik bilet sistemlerinin de monte edilmesi planlanıyor.

'HEDEF SÜPER LİG'

Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, "Devlet büyüklerimizden de Bodrum'a yakışır bir tesis rica ediyorum. Bodrum dünyada Türkiye'mizi en güzel şekilde temsil ediyor. Biz güzel bir tesisi hak ettik diye düşünüyorum" diye konuştu.

YÖNETİCİLER DE ÇOK MUTLU

Başkan Karakaya, yeni hedeflerinin Süper Lig olacağını söyledi. Kulüp yöneticilerinden Hüseyin Gözütok ise yaptığı açıklamada, "Tüm teknik ekip, çalışanlarımız, taraflarımız, oyuncularımız ve tüm Bodrum halkına teşekkür ediyorum. Bu daha başlangıç" dedi. Zeynel Kılıç, "Biz çok büyük bir ailenin üyesiyiz. Bu yola çıkarken inanmıştık. Kar kış demeden bütün Anadolu'yu gezdik. Şükürler olsun ki kupayı Bodrum'a götürüyoruz" şeklinde konuştu.

ERKAN DEĞİŞMEZ'İN ÜÇÜNCÜ KUPASI OLDU

BODRUMSPOR'UN Süper Lig patentli emektar yıldızları Burhan Eşer ve Yekta Kurtuluş'la birlikte kaptanı olan Erkan Değişmez, yıllardır formasını giydiği kulüpte üçüncü şampiyonluğunu yaşadı. Bodrumspor'a 2014 yılında Bölgesel Amatör Lig'de transfer olup amatörde 2015'te, 3. Lig'de de 2017 yılında şampiyonluk yaşayan Erkan, "Buraya ben Bölgesel Amatör Lig'deyken gelmiştim. 3. şampiyonluğum.

İnşallah bu takımla Süper Lig sevinci de yaşarım" dedi. Daha önce Galatasaray'la kupalar kazanan tecrübeli futbolcu Yekta Kurtuluş da, "Bizim için çok uzun sezon oldu. Çok yol yaptık, çok deplasmana gittik. Sonu güzel oldu. Seneye kurulacak kadro da Süper Lig'e çıkmak için kurulacak bir kadro olacak" dedi.

İLÇEDE BAYRAM

Bodrumspor'un, tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselmesi ilçede coşkuyla kutlandı. Müsabakayı Belediye Meydanı'nda kurulan dev ekranda izleyen vatandaşlar, bitiş düdüğüyle büyük mutluluk yaşadı. Meşaleler yakan taraftarlar, tezahürat yaparak coşkuyu ikiye katladı. Tarihi şampiyonluk sonrası kent genelinde motosiklet ve araçlarıyla turlayan taraftarlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar şampiyonluk coşkusu yaşadı. Vatandaşlar, oluşturulan araç konvoyunda kornalar eşliğinde ilçe genelini dolaştı. Ellerinde Bodrumspor bayrakları sallayan vatandaşlar tezahüratlarla Bodrumspor'un Spor Toto 1. Lig'e yükselmesini kutladı.

"BİZLERE GÜVENENLERİ MAHCUP ETMEDİK"

Bodrumspor'un başına 10. haftada gelen teknik direktör İsmet Taşdemir, kariyerinin ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Daha önce 2017 yılında Ankaragücü'nü 2. Lig'de şampiyon yapan Taşdemir, duygularını paylaştı. Kendisine ve ekibine güvenenleri mahcup etmediğini kaydeden Taşdemir, "Şampiyonluk tüm Bodrum'a armağan olsun. Özellikle Bodrum halkına mahcup olmak istemezdik. İyi bildiğimiz işi çok doğru şekilde icra ettik" cümlelerini kurdu.

ESKİ HOCASI TAM'I ÜZDÜ

BODRUMSPOR, İzmir'deki tarihi finalde henüz bu sezon başında takımı çalıştıran eski teknik patronu Tahsin Tam ve bonservisini elinde bulundurduğu futbolcuları Harun Kavaklıdere ile Sergen Yatağan'ı da üzdü. Bodrum'a geçen sezon takım düşme hattındayken gelip büyük çıkış yaşatan Tahsin Tam, bu sezon 8'inci haftada görevden ayrılıp ardından Karacabey'e imza attı. Yeşil-beyazlı ekip Tahsin Tam'ın yerine takımı İsmet Taşdemir'e emanet ederken halef selefi finalde geçti. Tam'ın devre arasında yeni takımı Karacabey'e Bodrumspor'dan kiralık aldığı Harun ve Sergen de finalde ilk 11'de forma giydi. Finalde 1. Lig'i kaçırıp üzüntü yaşadıkları Karacabey'le sözleşmeleri biten ikili kulüpleri Bodrumspor'a 1. Lig'de dönecek.