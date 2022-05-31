Bodrumspor yepyeni bir tarih yazdı

BODRUMSPOR, muhteşem bir başarıya imza atarak Spor Toto 1. Lig'e yükselmenin coşkusunu yaşıyor. 2. Lig Play-Off finalinde Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Bursa temsilcisi Teco Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek adını tarihe kazıyan yeşil-beyazlılar maç bitiminde büyük coşku yaşadı. Kupayı havaya kaldıran futbolcular, "Aşk Bodrum'da yaşanıyor" şarkısıyla stadı inletti. Bodrumspor, tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'de oynamaya hak kazandı, Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum ve Muğla'nın gururu oldu. Başkan Rıza Karakaya, "Şimdi de 90. yılımızda 1. Lig'e yükseldik. Şampiyonluk tüm Bodrum'a armağan olsun" dedi. Müsabakayı Belediye Meydanı'nda kurulan dev ekranda izleyen vatandaşlar, bitiş düdüğüyle büyük mutluluk yaşadı. Meşaleler yakan taraftarlar, tezahürat yaparak coşkuyu ikiye katladı.

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