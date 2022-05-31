Düştüler, gittiler

Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra buluşan Göztepe ve Altay, sezon sonunda hazin bir şekilde birlikte küme düşerken, 1. Lig'e dönüşün faturası da oldukça ağır oldu. Birinci Lig'de büyük bir gelir kaybından olan iki İzmir ekibi küme düşmesiyle şimdiden toplam 19 yıldızını kaybetti. Göztepe 10 futbolcu ile yolları ayırmak zorunda kalırken, maddi sıkıntılar içindeki Altay ise tek taraflı fesihler nedeniyle 9 oyuncusunu kaybetti. Göztepe'de yönetim sezon devam ederken en önemli golcüsü Cherif Ndiaye ve Obinna Nwobodo'yu satarken Burekovic ve Soner Aydoğdu'nun sözleşmesini ise feshetti. Kiralık oyuncular Atakan, Moubandje ve Aytaç Kara kulüplerine geri dönerken, sözleşmeleri sona eren Jahovic ve Tannane ise veda etti. Sözleşmesinde özel madde olan Di Santo ise boşa çıktı.

ALTAY'I MALİ TABLO YIKTI

Altay'da ise kulüpten alacaklarını tahsil edemeyen kaleci Lis, Bamba, Paixao, Pinares, Aka, Naderi fesih haklarını kullanırken, kiralıklar Rayan ve Thaciano ile sözleşmesi biten kaleci Cihan takımdan ayrıldı. Altay'da sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya giden Rodriguez'in yanı sıra Cihan, Cebrail Karayel, Poko, Kappel'in de kulüpten ayrılması bekleniyor.

AYRILIKLAR SÜREBİLİR

Göztepe'de devir süreci devam ederken yaz döneminde yeni ayrılıkların yaşanması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi devam eden Berkan Emir'in kulüpten ayrılma isteğini yönetime ilettiği öğrenildi. Halil, Akbunar, kaleci İrfan Can Eğribayat, Dino Arslanagic de takımda kalmayı düşünmeyen oyuncular arasında. Yine kontratı süren David Tijanic'in ise kararsız olduğu ve geleceğine en kısa sürede karar vermek istediği belirtildi.

AKÇA GEMİLERİ YAKTI

Altay'da sözleşmesi devam eden futbolcu Murat Akça da gemileri yaktı. Sezon devam ederken eski başkan Özgür Ekmekçioğlu döneminde kadro dışı bırakılan Murat, alacakları yatırılıp son anda takımda tutulmuştu. Başarılı savunmacıya Samsunspor'un yanı sıra Süper Lig'in güçlü ekibi İttifak Holding Konyaspor da talip olurken, Ayhan Dündar yönetimi takımda kalmak istemeyen futbolcudan bonservis elde etmeyi planlıyor. Yönetim henüz Murat'ın bonservis bedelini belirlemezken, 31 yaşındaki stoper kesin olarak takımdan ayrılmak istiyor

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