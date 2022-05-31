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Haberler Spor Efsane Aydınspor için flaş bir iddia

Efsane Aydınspor için flaş bir iddia

31.5.2022

Efsane Aydınspor için flaş bir iddia
AYDIN Amatör Süper Ligi'nde sezonu 3. sırada tamamlayan ve Bölgesel Amatör Lig'in kapısından dönen 'Efsane' Aydınspor için kulislerde flaş bir iddia ortaya atıldı. Önce Sökespor ardından da Nazilli Belediyespor'a sponsor olan Rıdvan Eşin, gözünü Aydınspor'a dikti. Eşin'in Süper Amatör Lig ekibini 500 bin TL'ye satın alacağı iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ortaya atılan bu iddia Aydınspor camiasını karıştırdı. Bazı taraftarlar sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla Rıdvan Eşin'e tepki gösterdi, "Parayla bu takımın adını değil antrenman yaptığı topu satın almaya kimsenin gücü yetmez. Biz Nazilli ve Söke gibi ilçe takımı değiliz. Biz efsane, herkesin karşısında titrediği saygıyla eğildiği şanlı Aydınspor'uz!" ifadelerini kullandı.
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