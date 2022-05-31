F.Bahçe Beko finale yükseldi

FENERBAHÇE Beko, ING Basketbol Süper Ligi Yarı Final serisi 4'üncü maçında Darüşşafaka'yı deplasmanda 91-65 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve finale yükseldi. İlk çeyrek sarı-lacivertlilerin 16-10 üstünlüğüyle tamamlarken, Kanarya karşılaşmanın ilk yarısını da 42-23 önde kapattı. Fenerbahçe Beko, final periyoduna da 68-45 üstün girdi. Son periyotta da rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 91-65 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekipte İsmet Akpınar kaydettiği 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Ev sahibi ekipte ise Troy Caupain 15 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Fenerbahçe Beko, final serisinde Anadolu Efes-Galatasaray Nef eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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