Anadolu Efes seride öne geçti

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda Galatasaray Nef'i 71-64 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti ve saha avantajını tekrardan eline geçirdi. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin dördüncü maçı, 2 Haziran Perşembe günü saat 20.30'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma öncesinde parkeye çıkarken yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Sarıkırmızılı taraftarlar, eski başantrenörleri lehine tezahüratlarda bulundu ve yoğun destek verdi. Ergin Ataman ise sarı-kırmızılı taraftarları selamladı.

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