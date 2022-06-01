Bergama’da Burak Menemen yolcusu

3. Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor'un başarılı orta saha oyuncusu Burak Özbakır, 2. Lig temsilcisi Menemenspor'un radarına girdi. Sezon başında Elazığ Karakoçan FK'dan kırmızı-lacivertli kulübe transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, 32 maçın 31'inde banko oynadı. 2642 dakika sahada kalan ve attığı 10 golle Bergama Belediyespor'un kümede kalmasında önemli rol oynayan Burak'ı transfer etmek isteyen Menemenspor, sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek oyuncuyla prensipte anlaştı. BAL'da Kocaelispor'la şampiyonluk yaşayan, bir dönem Nazilli Belediyespor ve Fethiyespor'da görev yapan Burak, Araklıspor ve Yomraspor'da da oynadı. Tecrübeli sağ kanat, kariyerinde 182 maça çıktı, 25 gol atıp, 6 da asist yaptı. ■ ÜMİT YÖNEY

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