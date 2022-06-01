  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bergama’da Burak Menemen yolcusu

Bergama’da Burak Menemen yolcusu

1.6.2022

Bergama’da Burak Menemen yolcusu
3. Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor'un başarılı orta saha oyuncusu Burak Özbakır, 2. Lig temsilcisi Menemenspor'un radarına girdi. Sezon başında Elazığ Karakoçan FK'dan kırmızı-lacivertli kulübe transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, 32 maçın 31'inde banko oynadı. 2642 dakika sahada kalan ve attığı 10 golle Bergama Belediyespor'un kümede kalmasında önemli rol oynayan Burak'ı transfer etmek isteyen Menemenspor, sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek oyuncuyla prensipte anlaştı. BAL'da Kocaelispor'la şampiyonluk yaşayan, bir dönem Nazilli Belediyespor ve Fethiyespor'da görev yapan Burak, Araklıspor ve Yomraspor'da da oynadı. Tecrübeli sağ kanat, kariyerinde 182 maça çıktı, 25 gol atıp, 6 da asist yaptı. ■ ÜMİT YÖNEY
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA