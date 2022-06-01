Bodrum inandı başardı

TFF 2. Lig Play-Off final maçında Teco Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek adını tarihe kazıyan Bodrumspor'da zafer şarkıları söylenmeye devam ederken, teknik patron İsmet Taşdemir, şampiyonluk kupasını kaldırdıktan sonra verdiği özel demeçte, "Çok mutluyum. Şampiyonluğa inanıyorduk" dedi.

'1. LİG BİZE YABANCI DEĞİL'

Bodrumspor'da antrenörlük hayatının ikinci şampiyonluğunu yaşadığını söyleyen Taşdemir, "Birinci şampiyonluğu Ankaragücü ile yaşamıştım. O zaman direkt çıkmıştık. Bodrumspor'a geldiğimde sıkıntılı bir durum vardı. Zor zamanlar yaşanıyordu. 10. haftada takımın başına geldim. Bodrumspor ligde 9. durumdaydı. Ancak çok karakterli oyuncularım vardı. Devre arası iki takviye yapabildik. Aynı futbolcularla doğru bildiğimizi yaptık. Takımda sevgimiz vardı. İşin içinde birbirimize olan güvenimiz vardı. İnandık ve başardık. Bunun neticesinde kupayı kaldırdık. Şampiyonluk Bodrum'a ve Bodrumspor'u sevenlere armağan olsun. Çok profesyonel, donanımlı bir yönetimimiz vardı. Futbola bakan insanlarımız vardı. 1. Lig'de daha önce de çalıştım. Dolayısıyla 1. Lig bize yabancı değil. Yine başarılı olmak için her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

'İNANANLAR KAYBETMEZ'

BODRUMSPOR Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, "Biz hep inananlar asla kaybetmez dedik ve finale kadar geldik. Sonunda hakkımız olan şampiyonluğu kazandık. Ben bu başarıyı yakalamamızda, bizlere inanan ve büyük destek veren Öztürk ailesine teşekkür ederim. Ayrıca Bodrum Belediyesi'ne, sporcularımıza, teknik adamlarımıza, personelimize, idari kadromuza ve en önemlisi Bodrumlu taraftarlarıma şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

BODRUMSPOR SAMPİYONLUGU TARAFTARIYLA KUTLUYOR

BODRUMSPOR, bugün şampiyonluğu kutluyor. Yeşil-beyazlı ekip kupa sevincini taraftarıyla paylaşmak için sabırsızlanırken, kutlama programı da belli oldu. Bu kapsamda, bugün saat 21.30'da Bodrum Belediye Meydanı'nda görkemli bir kutlama yapılacak ve şarkıcı Murat Dalkılıç sahne alacak.

■ SERVET SARUN