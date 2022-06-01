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Haberler Spor Bornova Hitab 2. Lig’de

Bornova Hitab 2. Lig’de

Ankara Gölbaşı Belediye Muhsin Yazıcıoğlu Stadı’nda oynanan final maçında Karadeniz ekibi Rize Yeşil Çayspor’u 12-1 yenerek çok büyük sevinç yaşadı

1.6.2022

Bornova Hitab 2. Lig’de

ANKARA Gölbaşı Belediye Muhsin Yazıcıoğlu Stadı'nda yapılan Kadınlar 3. Lig Play-Off final maçında İzmir ekibi Bornova Hitabspor, Rize temsilcisi Rize Yeşil Çayspor'u 12-1 yenerek 2. Lig'e yükseldi. Kadınlar 3. Lig'de E Grubu'nu namağlup zirvede tamamlayan, Play-Off yarı finalinde Bursa temsilcisi Panayırspor'u safdışı bırakan Bornova Hitabspor, Rize Yeşil Çayspor ile karşı karşıya geldi.

Rakibi karşısında sahaya; Canan (80 Saadet Nur), Aysel (70 Esila), Cansu (80 Sibel), Dilan, Özge Deniz, Burçin, Gülten (55 Zeynep), Nurdan (70 Kübra), Ezgi, Aysu ve Ceren onbiri ile çıkan Bornova ekibi, muhteşem bir oyun ortaya koydu. Bornova Hitabspor karşılaşmayı 5, 35, 42, 63, 65, 85, 88 ve 90'da Ceren, 20'de Nurdan, 60'da Özge, 87'de Burçin ve 90+1'de Kübra'nın golleri ile 12-1 kazandı. Rize Yeşil Çayspor'un tek golü 46'da Tülin'den geldi. Bornova Hitabspor maçın bitiminde çok büyük sevinç yaşadı. ■ SERVET SARUN

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