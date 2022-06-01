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Haberler Spor Potaya Eraslan damgası

Potaya Eraslan damgası

İzmir ekibi Çanakkale’de yapılan Türkiye Okullararası Basketbol Küçük Erkekler Yarı Final’de rakiplerini yenerek adını finale yazdırdı

1.6.2022

Potaya Eraslan damgası

İZMİR'İN eğitim programlarında önde gelen isimlerinden biri olan Eraslan Okulu, sporda da başarılar yakalamaya başladı. Bu yıl ortaokul kız tırmanma takımı Türkiye Şampiyonluğu'na uzanırken, basketbol küçük erkekler takımı da Çanakkale'de yapılan Türkiye Okullararası Yarı Finali'nde rakiplerini geçerek adını Türkiye'nin en iyi 8 okulu arasına yazdırdı. Pınar Karşıyaka, Trabzonspor, Türk Telekom gibi Basketbol Süper Lig'in önemli takımlarında forma giyen, 300'den fazla maçta görev yapıp 1000 sayı barajını aşan eski basketbolcu Alper Saruhan'ı takımın başına getiren okul yönetimi, ilk yılında meyvelerini toplamaya başladı.

OYUNCULAR HEDEFE KİLİTLENDİ
13-17 Haziran'da Denizli'de yapılacak finallerde İzmir'i temsil edecek Eraslan Okulu, Ankara (2), İstanbul (2), Kayseri, Antalya ve Konya'dan gelecek 7 takımla şampiyonluk mücadelesi verecek.

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