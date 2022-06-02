Akigo’da kaptan kaçtı

2. Lig’de küme düşen ve 3. Lig’e gerileyen Akhisarspor ’da Bertuğ Bayar kente veda etti, 1. Lig ekibi Altınordu ’yla anlaştı

Akhisarspor, Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de tutunamayıp paraşütsüz 3. Lig'in yolunu tutarken, gemiyi ilk terk eden kaptan Bertuğ Bayar oldu. Son 3 sezondur yeşil-siyahlı formayı giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu, İzmir temsilcisi Altınordu'nun yolunu tuttu. İzmir temsilcisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Bertuğ, yeşil-siyahlı taraftarlara sosyal medyadan veda mesajı yazdı. 2015-2016 sezonunda Kartalspor'da futbola başlayan, Dinamo Zagreb II takımından Akhisar altyapısına transfer olan Bertuğ, Amed Sportif, Tuzlaspor, Tire 1922 ve Şile Yıldızspor'da kiralık oynadı. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Bertuğ, Altınordu'yla anlaşarak lig atladı, 1. Lig'e transfer oldu. ■ KENAN MOLLA