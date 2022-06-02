Spor Toto Süper Lig macerası kısa süren ve bir yılın ardından 1. Lig'e düşen Altay'da yaprak dökümü devam ediyor. Siyah-beyazlı ekipte, kulübe ihtar çekerek sözleşmelerini fesheden yabancı yıldızlardan sonra sözleşmesi sona eren yerli oyuncular da takımdan birer birer ayrılıyor. İzmir temsilcisinde yeni yönetimin sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen kaleci Cihan ve Cebrail Karayel'in ardından orta sahada oynayan Zeki ve Ceyhun da veda etmeye hazırlanıyor.

TRANSFERİN GÖZDELERİ

Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayacak olan siyah-beyazlı ekipte kalmayı düşünmeyen Zeki ve Ceyhun'un Süper Lig ve 1. Lig'den talipleri olduğu öğrenildi. Planları arasında İzmir olmayan Zeki'ye 1. Lig'de Eyüpspor ve Keçiörengücü'nün yakın ilgisi bulunurken, Ceyhun'a ise Süper Lig'in yeni ekipleri Ankaragücü ve Ümraniyespor teklif yaptı. Siyah-beyazlılar bu iki oyuncunun yanı sıra sözleşmeleri biten Deniz Kadah, Özgür, Tolga, İbrahim Öztürk, Kappel, Poko, Thiam ve kaleci Ozan ile temaslarını sürdürüyor

KAZIMCAN KARATAŞ İLK 100'DE

ALTAY'DA geçen sezon Süper Lig'deki performansıyla dikkat çeken genç futbolcu Kazımcan Karataş, 20 yaş altı oyuncular arasında tüm dünyada en fazla süre alan 100 oyuncu arasına adını yazdırdı. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından yapılan araştırmada, "2022 yılında en çok oyun deneyimi kazanan 20 yaş altı futbolcuların ilk 100 ismi" açıklanırken, Kazımcan bu listede Trabzonsporlu Ahmetcan Kaplan ve Rennes forması giyen kaleci Doğan Alemdar'la birlikte yer alan üç Türk oyuncudan biri oldu.

LİSTEDE 82. SIRADA YER ALDI

DÜNYANIN çeşitli ülke ve liglerinde forma giyen yıldızlar arasında kendine yer bulan Kazımcan listede 82. sırada yer aldı. Doğan Alemdar, aldığı süre göz önünde bulundurularak 24. sıraya konumlanırken, Ahmetcan Kaplan ise 57'nci oldu. Ümit Milli Takım aday kadrosuna çağrılan 18 yaşındaki kanat oyuncusu, 24 resmi maçta 1579 dakika sahada kalarak istikrarlı bir performans sergilemişti.