  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Altınordu’ya sürpriz golcü

Altınordu’ya sürpriz golcü

Yeni sezon hazırlıklarına erken başlayan İzmir ekibi ilk transferini forvete yaptı. Kırmızı-lacivertliler, Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki Bertuğ Bayar ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu geçen sezon 27 maçta 10 gol atma başarısı gösterdi

2.6.2022

Altınordu’ya sürpriz golcü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, geçen sezon 2. Lig'de küme düşen Akhisarspor'dan forvet Bertuğ Bayar ile anlaşma sağladı. Kırmızı-lacivertliler, 25 yaşındaki santrfor ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İzmir temsilcisi, 1.93 boyundaki Bertuğ ile el sıkışarak ilk dış transferini gerçekleştirdi. İmza törenine A Takım CEO'su Mehmet Necati Özdeniz katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bertuğ'a hoş geldin der, kırmızı-lacivertli forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Kartalspor'da futbola başlayan Bertuğ Bayar, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb II takımında oynadıktan sonra Ege ekibi Akhisarspor altyapısına transfer oldu.

3 SEZONDUR AKİGO'DAYDI
Kiralık olarak alt liglerde Amed Sportif, Tuzlaspor, Tire 1922, Şile Yıldızspor kulüplerinde de görev yapan genç forvet Bertuğ Bayar, son 3 sezonda kendi kulübünde forma şansı bulmaya başladı. Bertuğ Bayar, geçen sezon 2. Lig'de Akhisarspor formasıyla 27 maçta 10 kez rakip fileleri sarsarken, kupada da 1 defa gol atma başarısı gösterdi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA