Altınordu’ya sürpriz golcü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, geçen sezon 2. Lig'de küme düşen Akhisarspor'dan forvet Bertuğ Bayar ile anlaşma sağladı. Kırmızı-lacivertliler, 25 yaşındaki santrfor ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İzmir temsilcisi, 1.93 boyundaki Bertuğ ile el sıkışarak ilk dış transferini gerçekleştirdi. İmza törenine A Takım CEO'su Mehmet Necati Özdeniz katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bertuğ'a hoş geldin der, kırmızı-lacivertli forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Kartalspor'da futbola başlayan Bertuğ Bayar, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb II takımında oynadıktan sonra Ege ekibi Akhisarspor altyapısına transfer oldu.

3 SEZONDUR AKİGO'DAYDI

Kiralık olarak alt liglerde Amed Sportif, Tuzlaspor, Tire 1922, Şile Yıldızspor kulüplerinde de görev yapan genç forvet Bertuğ Bayar, son 3 sezonda kendi kulübünde forma şansı bulmaya başladı. Bertuğ Bayar, geçen sezon 2. Lig'de Akhisarspor formasıyla 27 maçta 10 kez rakip fileleri sarsarken, kupada da 1 defa gol atma başarısı gösterdi.