Havran Fatih’ten filede imza şov

KADINLAR 1. Ligi'nin yeni takımı Balıkesir temsilcisi Havran Fatih Belediyespor transferde şov yapıyor. İç transferde 22 yaşındaki smaçör Zöhre Öksüz ile yeniden anlaşan Havran Fatih Belediyespor, dış transferde Rus ekibi Tulitsa Tula, Kosova ekibi KV M-Technologie, Karşıyaka, Kuzeyboru, Generali Sigorta Sakarya Voleybol formaları giyen 32 yaşındaki Kübalı pasör çaprazı Lianma Flores'i renklerine katıp bombayı patlattı.

TAKVİYELER DEVAM EDİYOR

HAVRAN Fatih Belediyespor, dış transferde 7 ismi kadrosuna kattı. Balıkesir temsilcisi, Mersin BŞB'den 22 yaşındaki orta oyuncu Şeyma Dilan Öztürk, Karşıyaka'dan 21 yaşındaki libero Betül Menşur, Büyükçekmece'den 27 yaşındaki tecrübeli smaçör Aydan Hazal Şener, Merinosspor'dan ayrıca milli takım formasını da giyen 22 yaşındaki orta oyuncu Selen Durusoy'la kadrosunu güçlendirdi. Havran Fatih Belediyespor, Turgutlu Belediyespor'dan 20 yaşındaki pasör Buse Nur Çoban, Göztepe'dan 22 yaşındaki orta oyuncu Selcan Partal'ı da kiralık olarak transfer etti. ■ SERVET SARUN