Kerem Çizme yolcusu

Galatasaray'da son iki sezonun yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu, için her gün yeni bir iddia gündeme geliyor. Daha önce ismi Lyon, Atletico Madrid ve Marsilya takımlarıyla anılan Kerem için geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund'un 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti. İtalyan Calcioline sitesi ise Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir transfer iddiasını ortaya attı.

Haberde şu ifadeler kullanıldı: "Türk futbolunun yükselen yeteneklerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. 23 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon Atalanta ile Serie A şampiyonluğu için mücadele edebilir. Atalanta yönetimi hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Gian Piero Gasperini'ye kaliteli futbolcular sunmak istiyor. Kerem Aktürkoğlu, 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Bergamo'ya gelebilir." İtalyan ekibinin paket bir teklif hazırladığı ve Galatasaray'daki başkanlık seçiminin ardından İstanbul'a çıkarma yapacağı belirtildi.