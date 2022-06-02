Petkim iş bitirdi

ING Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, başantrenör Burak Gören'in sözleşmesini 2023-2024 sezonu bitimine kadar uzattı. Takımı bu sezon düşme hattında devralan Burak Gören, müthiş bir çıkışla takımı kümede tutmayı başarmıştı. Gören'in 2023 yılında bitecek sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Burak Gören ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonunda mevcut sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılması konusunda anlaşma sağladık. Birlikte hedefe yolculuğumuza daha güçlü bir şekilde devam" ifadeleri kullanıldı.

İLK TRANSFERİ İSMAİL CEM OLDU

Yeni sezon öncesi kadrosunu tamamen yenileme kararı alan Aliağa Petkimspor, transferde ilk imzayı İsmail Cem Ulusoy'a attırdı. Banvit altyapısında yetişen ve son 3 sezondur Gaziantep Basketbol forması giyen 25 yaşındaki oyun kurucu, ligde bu sezon 33 karşılaşmada süre alırken, söz konusu maçlarda 4.7 sayı, 3.36 asist ve 2.55 ribaund ortalaması ile mücadele etti. Aliağa Petkimspor'a başarılı olmak için geldiğini belirten İsmail Cem Ulusoy, "Yeni takımımla birlikte yeni başarılara yelken açmak istiyorum" dedi.