Süper Lig için son bilet

SÜPER Lig'e yükselecek son takım belli oluyor. Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor bugün karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele TRT Spor ve beINSports ekranlarından yayımlanacak. Kazanan takım, MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor'dan sonra bu sezon Süper Lig'e çıkacak 3. takım olacak.

İki takım bu sezon oynadığı iki karşılaşmada da 0-0 berabere kaldı. Bandırma, Play-Off yarı finalinde Eyüpspor ile mücadele etti. İlk maçı İstanbul'da 1-0 kaybeden Bandırma, rövanşta sahasında 3-0'lık skorla galip ayrıldı ve finale yükseldi. İstanbulspor ise Erzurumspor BŞB ile eşleşti. Deplasmandaki müsabakada 4-2 gibi avantajlı bir skorla galip gelen İstanbul temsilcisi evinde rakibine 1-0 kaybetse de ilk maçın avantajıyla adını finale yazdırdı.

İLKİ BAŞARMAK İSTİYORLAR

BANDIRMA taraftarları, kulübün 57 yıllık tarihinde takımlarının ilk kez bu kadar yaklaştığı Süper Lig'e yükselmesini istiyor. İstanbul, 2004-2005'ten beri Süper Lig'den uzak durumda. İstanbul özlemini dindirmek istiyor.

BANDIRMA, 70 OTOBÜSLE KOCAELİ'YE TASINACAK

İSTANBULSPOR ile bugün Kocaeli'de oynanacak Play-Off final maçının biletlerinin satışa çıkmasıyla birlikte Bandırmasporlu taraftarlar biletlere akın etti. Beklenenin üzerinde ilgi olduğunu söyleyen basın sözcüsü Özel Aydın, "Yaklaşık 70 otobüs oldu. Artık otobüs bulamıyoruz" dedi.