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Haberler Spor Amiri ısrarı

Amiri ısrarı

Galatasaray’da başkan adayları, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim Nadiem Amiri oldu

3.6.2022

Amiri ısrarı

Galatasaray'da başkan adayları seçim sonrası geç kalmamak için transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda sarı-kırmızılılar ile ilgili her gün yeni bir isim kulislere düşerken, son iddia Alman basınından geldi. Geçen sezon sıkıntı yaşadığı orta saha mevkisi için bir çok ismi gündemine alan Aslan için ortaya atılan son iddia Nadiem Amiri oldu. Alman basının iddiasına göre sarı-kırmızılı kurmaylar, yıldız isim için Almanya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

GENOA'DA KİRALIK OLARAK OYNADI
Bonservisi Bayer Leverkusen'de olan Amiri için ilk temaslar kurulurken, başkanlık seçiminin ardından resmi adımların atılması bekleniyor. Oyuncu için Alman kulübünün kapıyı 10 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi. Futbola Hoffenheim'da başlayan ve burada profesyonel olan 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra Leverkusen'e transfer oldu. Geçen sezon İtalya ekibi Genoa'da kiralık olarak forma giyen Amiri, 13 maça çıkarken 1 asist yaptı.

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