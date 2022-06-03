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Haberler Spor Buca’da transferin gözdesi Berke

Buca’da transferin gözdesi Berke

3.6.2022

Buca’da transferin gözdesi Berke

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'de Tunç Murat ve Mehmet Fuat'ın ardından Berke Bıyık'a da 1. Lig ve 2. Lig'den taliplerin olduğu öğrenildi. Berke'ye 1. Lig'den Samsun, 2. Lig'den ise Tarsus İY ve Kırklareli'nin ilgisinin olduğu belirtildi. 26 yaşındaki forvet, geride kalan sezonda ise 28 maçta rakip ağları 7 kez sarstı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
İzmir ekibinde sözleşmesi devam eden Berke, Karagümrük altyapısından yetişirken kariyerinde Gölcük, ve Nevşehir Bld formalarını terletti. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak Buca'da iskelet kadronun önemli isimlerinden olan golcü oyuncunun kaderi de önümüzdeki günlerde netleşecek.

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