Cornet atağı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazanırken, hücum bölgesine yapılacak takviye için gündeme Burnley forması giyen Maxwel Cornet geldi. Geride bıraktığımız sezonda Burnley formasıyla Premier Lig'de küme düşme acısı yaşayan yıldız futbolcu, gösterdiği performansla transferin gözdesi oldu. Kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği öğrenildi. Siyah-beyazlı kurmaylar, teknik direktör Valerien Ismael'in isteği doğrultusunda Fildişi Sahilli yıldızın kulübüyle ilk temaslara başladı. Kariyerine Metz'de başlayan Maxwel Cornet 8 sezon Lyon forması giydikten sonra sezon başında Burnley'e transfer olmuştu.

CYLE LARİN EVİNİ BOŞALTTI

SEZONUN sona ermesiyle Beşiktaş ile olan tüm bağları kopan Cyle Larin'in son kararını vererek siyah-beyazlı kulübe veda ettiği öğrenildi. Hem evini hem de tesislerdeki odasını boşaltan Kanadalı oyuncunun kendisine gelen teklifleri değerlendireceği bildirildi. Larin'in Türkiye'den gelmesi muhtemel tekliflere de açık olduğu ifade edildi.