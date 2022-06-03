Fener’den Mario bombası

Fenerbahçe'de Jorge Jesus imzayı atarken, kurmaylar transfer çalışmalarına başladı. Sezonu çok erken açacak olan sarılacivertlilerde Portekizli hoca yeni transferlerin kampa yetişmesini istedi. Kanarya ile ilgili hergün yeni bir haber ortaya atılırken, son iddia Portekiz gazetesi A Bola'dan geldi. Habere göre Jesus, yönetimden eski öğrencisi Joao Mario'nun alınmasını istedi. Benfica ile 2026'ya kadar kontratı olan yıldız futbolcunun da sarı-lacivertli ekibe yeşil ışık yaktığı öğrenildi. F.Bahçe, 10 milyon Euro isteyen Benfica'nın fiyatta indirime gitmesini bekliyor.

29 MAÇTA 3 GOL ATTI

Sarı-lacivertlilerin, kiralama formülünü de masaya yatırdığı belirtildi. Lizbon'da kariyerine başlayan yıldız isim, sırasıyla Setubal, Inter, West Ham, L.Moskova, Sporting ve Benfica formalarını terletti. 29 yaşındaki futbolcu, Portekiz Milli Takımı'yla 29 maça çıkıp 3 gol attı.

JESUS RESMEN İMZALADI

FENERBAHÇE Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 2022-2023 sezonu için anlaşmaya vardığını açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 67 yaşındaki teknik direktörün yeni sezonda sarı-lacivertli takımı çalıştıracağı bildirildi. Öte yandan Fenerbahçe Jesus'un 3 milyon Euro garanti ücret alacağını açıkladı. Ünlü hocanın imza töreni bugün saat 15.00'te Ülker Stadı'nda yapılacak.