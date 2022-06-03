Galatasaray Nef seriyi eşitledi

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi 4. maçında Galatasaray Nef, Anadolu Efes'i 86-81 yenerekk seride durumu 2-2'ye getirdi ve seriyi son maça taşıdı. Maça etkili bir başlangıç yapan Anadolu Efes, ilk periyodu önde geçti: 16-23. Farkı kapatan ve öne geçen G.Saray'a Micic ile yanıt veren Efes, soyunma odasına 43-42 önde gitti. 3. periyotta vites yükselten sarı-kırmızılılar, final periyoduna önde girdi: 66-64. Son çeyreği hücumda etkili geçiren Aslan, maçı 86-81 kazanarak seride durumu 2-2'ye getirdi. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin 5. ve son maçı, yarın Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak.

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