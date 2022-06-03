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Haberler Spor İstanbul Süper Lig’de

İstanbul Süper Lig’de

İstanbulspor, Spor Toto 1. Lig Play-Off Finalinde Bandırmaspor’u yenerek Süper Lig’e yükseldi

3.6.2022

İstanbul Süper Lig’de

SPOR Toto 1. Lig Play-Off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım oldu. 34. dakikada Valon Ethemi, ortasını yaptı. İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşuyla top filelerle buluştu: 0-1. 44'te Oğuzhan Berber ve Lokman Gör ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, VAR uyarısı üzerine pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi. 45+3te Keny, topu ağlara gönderdi: 1-1. 45+8'de Emrecan yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. 45+9'da İbrahim Yılmaz, topu filelerle buluşturdu, takımını Süper Lig'e taşıdı: 1-2.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbulspor'u tebrik etti. Erdoğan "Spor Toto 1. Lig Play-Off finalini kazanarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan İstanbulspor'u ve tüm taraftarlarını en içten dileklerimle tebrik ediyor, yeni sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

17 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ
SON olarak 2004-2005 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden İstanbulspor, 17 yıl sonra bu heyecanı yeniden yaşayacak. Bu süre zarfında 3. Lig'e kadar düşen ve 5 sezon bu ligde mücadele eden İstanbul ekibi, 4 sezon 2. Lig, 8 sezon da 1. Lig'de oynadı. 1. Lig'de 3 kez Play-Off mücadelesi veren Boğalar, önümüzdeki sezon Süper Lig'de boy gösterecek. İstanbulspor ayrıca önümüzdeki sezon en üst ligde mücadele edecek 8. İstanbul takımı olacak.

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