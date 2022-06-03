Menemen kaptırmadı

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemenspor'da transferin gözdesi konumundaki golcü Ahmet Sagat'a Gençlerbirliği resmen talip oldu. Geride kalan sezonda rakip ağları 17 kez havalandırmayı başararak 1. Lig gol krallığı tacını takan gurbetçi futbolcunun sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonu geçtiğimiz hafta kullanarak nikah tazeleyen ve bonservis kazanmak için önemli bir hamle yapan İzmir ekibi, Ankara temsilcisinin yaptığı 150 bin Euro'luk teklifi reddetti. Ahmet için en az 3 milyon TL istediği öğrenilen Onursal Başkan Tahir Şahin'in yıldız futbolcuyu bu değerin altında satmayı düşünmediği belirtildi.

TALİBİ ÇOK FAZLA

Almanya amatör lig ekibi Koblenz'den geçen sezon başında transfer olan Sagat'ı 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un da çok istediği, Süper Lig ekiplerinin de nabız yokladığı öğrenildi.